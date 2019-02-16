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Гиперкар Devel Sixteen распродан на 2 года вперед

Представители арабской компании Devel сообщили, что список желающих приобрести гиперкар с мощностью в 5007 «лошадок» расписан на два года вперед. Его стоимость стартует от 1,6 миллиона американских долларов. К слову, не каждый владелец такой суммы может стать обладателем скоростного авто.
Гиперкар Devel Sixteen распродан на 2 года вперед

Полное название гиперкара - Devel Sixteen. Презентация автомобиля, которая прошла позапрошлой осенью на ежегодном автосалоне в Дубае, оказалась повторной, поскольку его прототип уже был представлен ранее. Под его капотом спрятан мотор V16 на 12, 3 литра и благодаря 5007 лошадиным силам автомобиль способен разогнаться до своей первой «сотни» чуть менее, чем за 2 секунды. Предел скорости - 515 километров в час.

Сейчас работники инженерного отдела компании Devel находятся на стадии поиска системы для охлаждения агрегата, а еще актуален вопрос об удержании гиперкара на дороге, когда стрелка спидометра перевалила за отметку 480 километров в час. По словам гендиректора компании Маджида Аль Атари, когда он выбирает потенциального покупателя, всегда помнит одно правило: "Не покупатель выбирает автомобиль, а автомобиль выбирает покупателя", ведь человек, который сядет за руль, должен уметь справляться с мощностью его двигателя и уметь им управлять.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:34

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