Гиперкар Devel Sixteen распродан на 2 года вперед





Полное название гиперкара - Devel Sixteen. Презентация автомобиля, которая прошла позапрошлой осенью на ежегодном автосалоне в Дубае, оказалась повторной, поскольку его прототип уже был представлен ранее. Под его капотом спрятан мотор V16 на 12, 3 литра и благодаря 5007 лошадиным силам автомобиль способен разогнаться до своей первой «сотни» чуть менее, чем за 2 секунды. Предел скорости - 515 километров в час.Сейчас работники инженерного отдела компании Devel находятся на стадии поиска системы для охлаждения агрегата, а еще актуален вопрос об удержании гиперкара на дороге, когда стрелка спидометра перевалила за отметку 480 километров в час. По словам гендиректора компании Маджида Аль Атари, когда он выбирает потенциального покупателя, всегда помнит одно правило: "Не покупатель выбирает автомобиль, а автомобиль выбирает покупателя", ведь человек, который сядет за руль, должен уметь справляться с мощностью его двигателя и уметь им управлять.