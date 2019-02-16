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Ученые доказали подлинность Туринской плащаницы

Американские ученые из Колорадо-Спрингс провели ряд экспериментов, которые помогли доказать подлинность артефакта Туринская плащаница. Исследования были проведены с помощью распятия добровольцев на крестах.
Ученые доказали подлинность Туринской плащаницы

Специалисты выступили с заявлением, что не будут открывать всех результатов, которых им удалось достичь в ходе исследований до оглашения их на ежегодном собрании Американской академии судебных наук 21 февраля. Выступать на мероприятии группа ученых будет с речью. В ней рассказывается об эксперименте, во время которого его участники были безопасно прикреплены за запястья и стопы на полноразмерном кресте.

За основу исследования специалисты взяли существующее изображение на Туринской плащанице. Это позволило им разработать точную механику распятия. Добровольцы отбирались тщательно. Все мужчины отвечали физиологическим данным, которые отпечатались на ткани. Во время эксперимента в лаборатории постоянно присутствовали медицинские работники. Их задачей было отслеживать состояние здоровья добровольцев.

Специалисты разработали крест и механизм подвески таким образом, чтобы в случае необходимости была возможность корректировать положение тела.

Ученые подчеркнули, что полностью уверены в подлинности артефакта. Множество ранее проведенных исследований доказали, что она создана в Средние века. Данный эксперимент – последний на сегодняшний день, который проведен с целью доказать подлинность Туринской плащаницы. Возглавил его физик Джон Джексон, который принимал участие во время изучения савана в 1978 году.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 16:08

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