Ученые создали препарат для омоложения мышечных клеток





Как известно, со временем организм человека начинает утрачивать функцию «ремонта и отстройки» скелетных мышц заново. После 35 лет мышечная масса и функции постепенно снижаются, ограничивая людей в старости на проведение активного образа жизни. В своём эксперименте ученые решили разделить лабораторных мышей на 2 группы: первым ушибы обрабатывали изобретенным препаратом, а вторым – плацебо. В итоге после недели экспериментов специалисты выяснили, что подопытные грызуны из первой группы восстанавливались быстрее. Более того, в результате анализа химического состава крови оказалось, что лекарство лишено побочных эффектов.Ученые отметили, что сейчас методы лечения, задерживающие возрастную дегенерацию мышц, отсутствуют. Впрочем, уже по первоначальным результатам эксперимента имеется вероятность развития инновационного лечения с большим потенциалом для помощи пожилым людям стать более выносливыми.