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Ученый: Физической смерти не существует

Ученый Роберт Ланца из Университета Северной Каролины считает, что физической смерти не существует. По мнению американского исследователя, она является только иллюзией. К такому выводу эксперт пришел, проанализировав законы квантовой физики.
Ученый: Физической смерти не существует

Доктор Ланца объяснил: прекращение жизнедеятельности организма - это иллюзия, в которую верят люди, считающие, что их существование возможно только в физическом теле.

Человек не может ничего видеть сквозь кость, окружающую головной мозг. Все, что он видит и испытывает в настоящий момент, является вихрем информации, появляющейся в уме. Пространство и время можно назвать лишь инструментами, предназначенными для объединения событий. Как полагает представитель мира науки, бессмертие еще нельзя считать бесконечным существованием, так как оно вообще находится вне времени.

Согласно законам квантовой физики, мельчайшая частица имеет возможность оказаться в любом месте, а события могут происходить в соответствии с самыми бесчисленными вариантами. Это указывает на то, что сознание индивида, чей жизненный путь уже окончен, может продолжать свое существование в параллельном мире. При этом гибель человеческого организма не отражается на его прототипе, находящемся в параллельном измерении, заключил специалист.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:47

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