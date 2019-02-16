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Ученые выяснили лучшее время для первой чашки кофе

Австралийские ученые провели исследование и выяснили, что идеальное время для первой чашки кофе - с 10.00 до 12.00 часов. Причиной тому стал гормон стресса кортизол, который мешает работе кофеина, направленной на пробуждение.
Ученые выяснили лучшее время для первой чашки кофе

Давно не секрет, что кофе может вызывать привыкание, но это не мешает многим людям употреблять его утром, почти сразу после того, как покидают свою постель. По мнению ученых, такое желание объясняется повышенным уровнем кортизола в крови в это время суток. Но в таком случае кофе не сработает, поскольку концентрация гормона стресса слишком высока, и только к 10.00 часов утра он снижается.

Конечно, есть рекомендации касательно дозировок. Ученые уверены, что дневная доза кофеина не должна превышать 400 миллиграммов (примерно 2 чашки). Также не стоит пить данный напиток за 6 часов до отбытия в постель, иначе о полноценном отдыхе можно забыть. Любопытно, но кофе может предотвратить такие заболевания как аритмия сердца, диабет, инсульт и рак печени.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:27

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