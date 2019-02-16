Эксперты назвали 5 лучших машин для студентов





Студентам, подбирающим себе первое недорогое авто, эксперты рекомендуют присмотреться к некоторым вариантам российского производства. ВАЗ 2114 может стоить от 23 тысяч рублей на интернет-сайтах, имея ряд преимуществ. 5-дверный хэтчбек прост в использовании, достаточно надёжен и не потребует много средств на ремонт. На рынке можно найти версии машины с 1,6- и 1,5-литровыми двигателями на 77-98 л. с. в сочетании с МКПП на 5 скоростей.ВАЗ 2112 стоимостью от 20 тыс. руб. неприхотлив, хорош в управляемости и имеет сравнительно неплохой дизайн. Мотор на 1,5 или 1,8 л (71-120 л. с.) сочетается с МКПП.Daewoo Nexia от Opel обладает надёжными компонентами и не требует много внимания. Подержанную иномарку можно купить за 20 тыс. руб. и выше с двигателем на 1,5-1,6 л (75-109 л. с.) и механической либо коробкой-автоматом.Компактный хэтчбек Volkswagen Golf 3 предлагают от 15 тыс. руб. с дизельными и бензиновыми агрегатами на 1,4-2,9 л. Существуют версии как с 5-ступенчатой "механикой", так и с 4-скоростным "автоматом", а также полным приводом.Самым дорогим автомобилем ТОПа является Chevrolet Lacetti стоимостью от 110 тысяч рублей. У марки есть варианты с 1,4, 1,6 и 1,8 л (94-122 л. с.) и МКПП либо АКПП.