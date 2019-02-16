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Айза Анохина по совету Риты Дакоты готовится подать в суд на Алену Водонаеву

Бывшая жена рэп-исполнителя Гуфа Айза Анохина планирует «наказать» звезду «Дома-2» Алену Водонаеву по совету своей близкой подруги Риты Дакоты.
Наш портал уже писал о том, что на днях в Интернете появился новая серия телешоу «Нежный редактор». В этот раз главной героиней проекта стала экс-героиня скандально известной телестройки Алена Водонаева.
Айза Анохина по совету Риты Дакоты готовится подать в суд на Алену Водонаеву

В беседе Водонаева высказалась по поводу ссоры с Анохиной и Бородиной, а также заявила, что обязательно поквитается с Айзой за ее коварство. По словам Алены, экс-супруга рэпера намерена сделала так, чтобы Ксения перестала с ней общаться.

Стоит отметить, что Анохина весьма «эмоционально» откликнулась на слова Водонаевой. Айза опубликовала в личном инста-блоге пост, в котором, не подбирая выражений, пожелала Алене «мозгов, таланта и мудрости», а также указала на то, что ее язык – ее «враг».
Айза Анохина по совету Риты Дакоты готовится подать в суд на Алену Водонаеву

Нужно сказать, что спустя несколько часов Анохина удалила гневный пост со своей странички, однако многим «шустрым» интернет-пользователям все-таки удалось сделать скриншот этого послания. В результате за считанные часы скрин поста Айзы распространился по всем социальным сетям.

В свою очередь теперешняя подруга Анохиной – Рита Дакота не смогла остаться в стороне и заявила, что за клевету Айза может подать на Водонаеву в суд. К слову, бывшая жена Гуфа сообщила, что именно этим и планирует сейчас заняться, пишет Папарацци.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:45

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