Айза Анохина по совету Риты Дакоты готовится подать в суд на Алену Водонаеву
Бывшая жена рэп-исполнителя Гуфа Айза Анохина планирует «наказать» звезду «Дома-2» Алену Водонаеву по совету своей близкой подруги Риты Дакоты.
Наш портал уже писал о том, что на днях в Интернете появился новая серия телешоу «Нежный редактор». В этот раз главной героиней проекта стала экс-героиня скандально известной телестройки Алена Водонаева.
В беседе Водонаева высказалась по поводу ссоры с Анохиной и Бородиной, а также заявила, что обязательно поквитается с Айзой за ее коварство. По словам Алены, экс-супруга рэпера намерена сделала так, чтобы Ксения перестала с ней общаться.
Стоит отметить, что Анохина весьма «эмоционально» откликнулась на слова Водонаевой. Айза опубликовала в личном инста-блоге пост, в котором, не подбирая выражений, пожелала Алене «мозгов, таланта и мудрости», а также указала на то, что ее язык – ее «враг».
Нужно сказать, что спустя несколько часов Анохина удалила гневный пост со своей странички, однако многим «шустрым» интернет-пользователям все-таки удалось сделать скриншот этого послания. В результате за считанные часы скрин поста Айзы распространился по всем социальным сетям.
В свою очередь теперешняя подруга Анохиной – Рита Дакота не смогла остаться в стороне и заявила, что за клевету Айза может подать на Водонаеву в суд. К слову, бывшая жена Гуфа сообщила, что именно этим и планирует сейчас заняться, пишет Папарацци.
Наш портал уже писал о том, что на днях в Интернете появился новая серия телешоу «Нежный редактор». В этот раз главной героиней проекта стала экс-героиня скандально известной телестройки Алена Водонаева.
В беседе Водонаева высказалась по поводу ссоры с Анохиной и Бородиной, а также заявила, что обязательно поквитается с Айзой за ее коварство. По словам Алены, экс-супруга рэпера намерена сделала так, чтобы Ксения перестала с ней общаться.
Стоит отметить, что Анохина весьма «эмоционально» откликнулась на слова Водонаевой. Айза опубликовала в личном инста-блоге пост, в котором, не подбирая выражений, пожелала Алене «мозгов, таланта и мудрости», а также указала на то, что ее язык – ее «враг».
Нужно сказать, что спустя несколько часов Анохина удалила гневный пост со своей странички, однако многим «шустрым» интернет-пользователям все-таки удалось сделать скриншот этого послания. В результате за считанные часы скрин поста Айзы распространился по всем социальным сетям.
В свою очередь теперешняя подруга Анохиной – Рита Дакота не смогла остаться в стороне и заявила, что за клевету Айза может подать на Водонаеву в суд. К слову, бывшая жена Гуфа сообщила, что именно этим и планирует сейчас заняться, пишет Папарацци.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:45