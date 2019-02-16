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В Перу археологи нашли гробницу благородного инка

В Перу археологи нашли гробницу инка благородного происхождения. На статус усопшего указывает похоронная утварь, оставленная вместе с телом.
В Перу археологи нашли гробницу благородного инка

Как пишет издание Phys, перуанские археологи отыскали гробницу инков доколумбового периода. Возвели её в нынешнем регионе Ламбаеке на севере Перу. Раскопки велись в Мата Индио в тысяче километров от Лимы, где под землёй и сохранилась постройка уникальной архитектуры. Учёные считают, что инк, для которого возвели гробницу, принадлежал к элите общества.

Так, вместе со знатью в усыпальницах оставляли редкие морские раковины Spondylus, которые трудно было достать. Жил покойный между XII и XVI веками, являясь важной фигурой в обществе.

В поисках сокровищ мародёры разграбили гробницу, однако не успели унести все ценности. Внутри осталось немало похоронной утвари и ваз. Архитектура индейских усыпальниц отличается тем, что в стенах у них есть ряд углублений, куда помещали небольшие статуи идолов.

Боги инков защищали усопших от зла, сопровождая на пути в загробный мир. По словам археологов, находки, сделанные в Мата Индио, подчёркивают важность данного места для историков.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:40

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