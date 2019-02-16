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Компания Xiaomi готовит к выпуску новые «умные» часы

Компания из Китая Xiaomi готовится выпускать «умные часы». Сотрудники бренда опубликовали рекламное сообщение, в котором говорится о сборе средств для начала работы над новинкой.
Компания Xiaomi готовит к выпуску новые «умные» часы

Работа краудфандинговой кампании начнется уже 19 февраля. Компания хочет выпустить часы спортивного типа, их наделят большим количеством разных функций. Разработчики уверяют, что новинка будет вести беспрерывное отслеживание своего местонахождения с помощью GPS. Еще одной возможностью устройства является ведение учетной записи всех передвижений пользователя.

Напомним, что на сегодняшний день бренд Xiaomi еще не запускал изготовление «умных» часов. Такую функцию выполняет дочернее производство компании под названием Huami Technology, которое уже имеет в своем арсенале множество различных смарт-часов.

На данный момент больше нет какой-либо информации касательно разработки Xiaomi. Потребители надеются, что новый девайс сможет превзойти «умные» часы предыдущего поколения Huami Amazit 2S.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 13:55

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