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Анастасия Волочкова сделала шпагат на бутылях с водой

Балерина Анастасия Волочкова продолжает садиться на шпагат в разных, самых неожиданных местах и на разных предметах. В ее «активе» баня, снег, яхта, а теперь она раздвинула ноги на бутылях с водой для кулера.
Анастасия Волочкова сделала шпагат на бутылях с водой

На фотографии балерина положила горизонтально два десятилитровых бутыля и закинула на них ноги. Возле себя она поставила еще две тары. В описанию к фотографии Волочкова указала, что на это ее вдохновил Жан Клод Ван Дамм. «Смотрели мы с моим любимым фильм с главным героем Ван Даммом. Впечатлил. Как и шпагат героя. Ван Дамм его показывал в самых неожиданных местах. А поскольку #шпагатволочковой - это уже фишка, я подумала, что нужно сделать его незамедлительно на том, что под рукой. Вернее, под ногой. Нам только доставили бутыли с водой и они пришлись к месту. Где мы заказываем воду, неважно. Ищите сами. Этот пост не является рекламой. Вода, конечно, суперская. От нее даже розочки белые вырастают над головой. Но фору шпагату Ван Дамма я дать могу!», - написала танцовщица.

К сожалению, Волочкова закрыла комментарии к своим фотографиям и об эмоциях у подписчиков после увиденного остается лишь догадываться.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 12:57

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