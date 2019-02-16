Анастасия Волочкова сделала шпагат на бутылях с водой

На фотографии балерина положила горизонтально два десятилитровых бутыля и закинула на них ноги. Возле себя она поставила еще две тары. В описанию к фотографии Волочкова указала, что на это ее вдохновил Жан Клод Ван Дамм. «Смотрели мы с моим любимым фильм с главным героем Ван Даммом. Впечатлил. Как и шпагат героя. Ван Дамм его показывал в самых неожиданных местах. А поскольку #шпагатволочковой - это уже фишка, я подумала, что нужно сделать его незамедлительно на том, что под рукой. Вернее, под ногой. Нам только доставили бутыли с водой и они пришлись к месту. Где мы заказываем воду, неважно. Ищите сами. Этот пост не является рекламой. Вода, конечно, суперская. От нее даже розочки белые вырастают над головой. Но фору шпагату Ван Дамма я дать могу!», - написала танцовщица.К сожалению, Волочкова закрыла комментарии к своим фотографиям и об эмоциях у подписчиков после увиденного остается лишь догадываться.