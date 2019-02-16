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Медики назвали помогающие вывести никотин из организма курильщика продукты
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Медики назвали помогающие вывести никотин из организма курильщика продукты

Медики утверждают, что бросить курить очень непросто из-за психологической и физиологической зависимостей. Врачи составили список продуктов, которые помогут вывести никотин из организма, что облегчит процесс отказа от вредной привычки.
Медики назвали помогающие вывести никотин из организма курильщика продукты

Специалисты отмечают, что никотин приводит к потере определенных витаминов и минералов в организме. Киви богат витаминами А, С и Е, и его употребление поможет восстановить утраченные полезные вещества. Фрукт также полезен при лечении депрессии благодаря инозитолу. 

Шпинат богат фолиевой кислотой и витаминами, которые заставят человека отказаться от табака. Брокколи также является мощным источником витаминов В5 и С, что помогает защитить легкие от никотина.

Апельсины являются основным источником витамина С. У курильщиков в организме отмечается его недостаток и употребление данного цитрусового поможет восстановить полезные вещества. Апельсины также помогают ускорить метаболизм и снять стресс. Поскольку никотин вредит процессу кровообращения, гранат играет большую роль для организма. Фрукт также контролирует количество клеток в крови, которое зависит от регулярного потребления никотина.

Морковь помогает очистить кожу, которой вредит никотин. Она также содержит витамины A, B, C и K, которые обеспечивают дополнительные ресурсы, необходимые в организме. Морковь можно употреблять сырой или в форме сока.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 12:19

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