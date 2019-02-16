Медики назвали помогающие вывести никотин из организма курильщика продукты





Специалисты отмечают, что никотин приводит к потере определенных витаминов и минералов в организме. Киви богат витаминами А, С и Е, и его употребление поможет восстановить утраченные полезные вещества. Фрукт также полезен при лечении депрессии благодаря инозитолу.Шпинат богат фолиевой кислотой и витаминами, которые заставят человека отказаться от табака. Брокколи также является мощным источником витаминов В5 и С, что помогает защитить легкие от никотина.Апельсины являются основным источником витамина С. У курильщиков в организме отмечается его недостаток и употребление данного цитрусового поможет восстановить полезные вещества. Апельсины также помогают ускорить метаболизм и снять стресс. Поскольку никотин вредит процессу кровообращения, гранат играет большую роль для организма. Фрукт также контролирует количество клеток в крови, которое зависит от регулярного потребления никотина.Морковь помогает очистить кожу, которой вредит никотин. Она также содержит витамины A, B, C и K, которые обеспечивают дополнительные ресурсы, необходимые в организме. Морковь можно употреблять сырой или в форме сока.