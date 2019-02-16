Украинский депутат Сергей Тарута: Киев может поставлять газ в Европу вместо России





По словам политического деятеля, прагматичное отношение Европы к "Северному потоку-2" связано с тем, что ей выгодно получать газ у РФ. В Вашингтоне же уверены: поставки газа, идущие от Москвы, могут угрожать безопасности, сравнивая покупку с приобретением природного ресурса у "потенциального противника".Депутат, заявляя о перспективах страны, которые она может иметь в случае его избрания, обещает сделать из Украины европейский Техас. Раньше назвал так Незалежную министр энергетики Соединенных Штатов, но добавил: для этого необходимы финансовые инвестиции до 5 млрд американских долларов.Украинское государство может стать решением, а не проблемой для стран Европы, считает депутат. Он уверен, что для этого достаточно увеличить добычу топливного ресурса и поставлять его на территорию Европы. По словам лидера партии "Основа", Киев имеет "колоссальные" запасы топлива, чьи объемы - одни из самых больших во всем мире.