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Украинский депутат Сергей Тарута: Киев может поставлять газ в Европу вместо России

Украина может занять лидирующие позиции на газовом рынке мира, полагает депутат ВРУ, один из кандидатов на президентское кресло и мультимиллионер Сергей Тарута. По словам парламентария, Киев может наладить поставки газа вместо России в Европу. Об этом политик сообщил в своем аккаунте в Facebook.

Украинский депутат Сергей Тарута: Киев может поставлять газ в Европу вместо России

По словам политического деятеля, прагматичное отношение Европы к "Северному потоку-2" связано с тем, что ей выгодно получать газ у РФ. В Вашингтоне же уверены: поставки газа, идущие от Москвы, могут угрожать безопасности, сравнивая покупку с приобретением природного ресурса у "потенциального противника".

Депутат, заявляя о перспективах страны, которые она может иметь в случае его избрания, обещает сделать из Украины европейский Техас. Раньше назвал так Незалежную министр энергетики Соединенных Штатов, но добавил: для этого необходимы финансовые инвестиции до 5 млрд американских долларов.
Украинский депутат Сергей Тарута: Киев может поставлять газ в Европу вместо России

Украинское государство может стать решением, а не проблемой для стран Европы, считает депутат. Он уверен, что для этого достаточно увеличить добычу топливного ресурса и поставлять его на территорию Европы. По словам лидера партии "Основа", Киев имеет "колоссальные" запасы топлива, чьи объемы - одни из самых больших во всем мире.



 
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Политика
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:10

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