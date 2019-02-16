Ирина Аллегрова показала поклонникам в Instagram архивное фото в образе брюнетки

Ирина Александровна в последнее время отдает предпочтение светлому оттенку волос, но в молодые годы певица была брюнеткой. Фанаты отметили, что сначала даже не узнали свою любимицу. По мнению фолловеров, артистка с годами стала еще красивее. Они считают, что Ирина почти не изменилась внешне, при этом она стала еще стройнее.В 67 лет исполнительница песен может похвастаться своей изящной талией. Каким образом звезде удаётся на протяжении многих лет поддерживать стройную фигуру, для фанатов остается загадкой.