Ирина Аллегрова показала поклонникам в Instagram архивное фото в образе брюнетки
Ирина Аллегрова, являющаяся советской и российской эстрадной певицей, в своем Instagram-аккаунте показала поклонникам архивное фото. Фанаты стали восторгаться черно-белой публикацией знаменитости.
Ирина Александровна в последнее время отдает предпочтение светлому оттенку волос, но в молодые годы певица была брюнеткой. Фанаты отметили, что сначала даже не узнали свою любимицу. По мнению фолловеров, артистка с годами стала еще красивее. Они считают, что Ирина почти не изменилась внешне, при этом она стала еще стройнее.
В 67 лет исполнительница песен может похвастаться своей изящной талией. Каким образом звезде удаётся на протяжении многих лет поддерживать стройную фигуру, для фанатов остается загадкой.
Ирина Александровна в последнее время отдает предпочтение светлому оттенку волос, но в молодые годы певица была брюнеткой. Фанаты отметили, что сначала даже не узнали свою любимицу. По мнению фолловеров, артистка с годами стала еще красивее. Они считают, что Ирина почти не изменилась внешне, при этом она стала еще стройнее.
В 67 лет исполнительница песен может похвастаться своей изящной талией. Каким образом звезде удаётся на протяжении многих лет поддерживать стройную фигуру, для фанатов остается загадкой.