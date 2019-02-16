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Ирина Аллегрова показала поклонникам в Instagram архивное фото в образе брюнетки

Ирина Аллегрова, являющаяся советской и российской эстрадной певицей, в своем Instagram-аккаунте показала поклонникам архивное фото. Фанаты стали восторгаться черно-белой публикацией знаменитости.
Ирина Аллегрова показала поклонникам в Instagram архивное фото в образе брюнетки

Ирина Александровна в последнее время отдает предпочтение светлому оттенку волос, но в молодые годы певица была брюнеткой. Фанаты отметили, что сначала даже не узнали свою любимицу. По мнению фолловеров, артистка с годами стала еще красивее. Они считают, что Ирина почти не изменилась внешне, при этом она стала еще стройнее.

В 67 лет исполнительница песен может похвастаться своей изящной талией. Каким образом звезде удаётся на протяжении многих лет поддерживать стройную фигуру, для фанатов остается загадкой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:56

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