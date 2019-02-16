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В Сети опубликовали чертежи патента складного iPhone
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В Сети опубликовали чертежи патента складного iPhone

В Ведомстве по патентам и товарным знакам США опубликовали чертежи патента складного смартфона iPhone. Это продолжение патента, первоначально поданного в 2011 году и обновленного в 2016 году.
В Сети опубликовали чертежи патента складного iPhone

На новых рисунках показан телефон, который складывается пополам. Данный подход уже использует Motorola в патенте на обновленный телефон Razr, что делает устройство более миниатюрным. В то же время, технологии Samsung и Xiaomi делают из смартфона мини-планшет.

Эксперты отмечают, что особый интерес представляют различные способы, которые Apple предлагает, включая шарниры и корпус вокруг гибкого OLED-дисплея для его изгиба. На рисунках изображены гибкие экраны, складывающиеся внутрь и наружу, что может указывать на использование технологии не только в смартфоне, но и MacBook или iPad.

Аналитики IT-индустрии отмечают, что новые дополнения к патенту Apple на гибкий дисплей не являются гарантией того, что компания выпустит складной iPhone в 2019 году, однако производители подогрели интерес к своей продукции. Патентные изображения доступны по ссылке.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 10:12

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