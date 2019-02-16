Эксперты сравнили Porsche Macan и Jaguar E-Pace





В 2014 году на рынок вышел Macan, разработанный на базе модели Audi с задним и полным приводом с подвесным сцеплением. E-Pace презентовали в 2017 году с платформой Range Rover Evoque , которая оснащена передним приводом. Средняя цена Porsche в Великобритании составляет £ 60 000, а Jaguar - менее £ 40 000. Porsche является одним из самых востребованных новых автомобилей в стране. Jaguar не так почитаем, но за последние 18 месяцев значительно укрепил позиции на рынке. Оба автомобиля оснащены высокопроизводительным 2,0-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом.Что касается салона, то кабина Jaguar ощущается меньшей, но это не доставляет никаких неудобств даже для высоких людей. Места для ног на заднем сидении в Jaguar меньше, но более высокая точка бедра британца смягчает разницу и обеспечивает лучшую поддержку под бедром для задних пассажиров, чем в немце. Однако в Porsche багажник на 20% больше, чем E-Pace.При оценке ездовых характеристик автомобилей эксперты отметили, что Jaguar ускоряется быстрее, чем Porsche на полной мощности. Это связано с тем, что модель оснащена 9-ступенчатой автоматической КПП. Оба внедорожника демонстрируют одинаковое сцепление на зимнем и скользком асфальте, но у Porsche управляемость на такое дороге выше.По итогам испытания эксперты установили, что Macan опережает конкурента по многим показателям.