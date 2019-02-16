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Эксперты сравнили Porsche Macan и Jaguar E-Pace
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Эксперты сравнили Porsche Macan и Jaguar E-Pace

Эксперты автомобильной индустрии сравнили конкурирующие на рынке модели Porsche Macan и Jaguar E-Pace. Автомобили очень похожи по производительности и экономичности.
Эксперты сравнили Porsche Macan и Jaguar E-Pace

В 2014 году на рынок вышел Macan, разработанный на базе модели Audi с задним и полным приводом с подвесным сцеплением. E-Pace презентовали в 2017 году с платформой Range Rover Evoque , которая оснащена передним приводом. Средняя цена Porsche в Великобритании составляет £ 60 000, а Jaguar - менее £ 40 000. Porsche является одним из самых востребованных новых автомобилей в стране. Jaguar не так почитаем, но за последние 18 месяцев значительно укрепил позиции на рынке. Оба автомобиля оснащены высокопроизводительным 2,0-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом.

Что касается салона, то кабина Jaguar ощущается меньшей, но это не доставляет никаких неудобств даже для высоких людей. Места для ног на заднем сидении в Jaguar меньше, но более высокая точка бедра британца смягчает разницу и обеспечивает лучшую поддержку под бедром для задних пассажиров, чем в немце. Однако в Porsche багажник на 20% больше, чем E-Pace.

При оценке ездовых характеристик автомобилей эксперты отметили, что Jaguar ускоряется быстрее, чем Porsche на полной мощности. Это связано с тем, что модель оснащена 9-ступенчатой автоматической КПП. Оба внедорожника демонстрируют одинаковое сцепление на зимнем и скользком асфальте, но у Porsche управляемость на такое дороге выше.

По итогам испытания эксперты установили, что Macan опережает конкурента по многим показателям.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 09:50

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