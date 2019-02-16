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Ученые: Астероид Оумуамуа имеет форму блина и движется под воздействием солнечного излучения

Ученые из Гарварда (Harvard University) провели изучение известного астероида Оумуамуа. В ходе исследования астрономы установили, что объект имеет форму блина и движется под воздействием солнечного излучения.
Ученые: Астероид Оумуамуа имеет форму блина и движется под воздействием солнечного излучения

Сперва Оумуамуа воспринимался как межзвездный астероид. Его впервые увидели в октябре 2017 года в районе Солнца на Гавайях, и с тех пор тело вызывает неподдельный научный интерес. Гарвардский астроном Ави Леб в то время предположил особой взгляд на первый известный межзвездный объект, который посетил нашу Солнечную систему, и до сих пор придерживается своих выводов.

«Для меня вопрос о том, одиноки ли мы, является самым фундаментальным в науке», - сказал Ави Леб, заведующий кафедрой астрономии в университете США. Он утверждает, что с научной точки зрения крайне важно выяснить, является ли Оумуамуа кораблем инопланетян.

По его словам, если он тонкий, как блин, астероид должен быть легким как парус, приводимым в движение солнечным излучением. Это очень похоже на то, как ветер толкает лодку. Перспективная технология изучения тела в настоящее время разрабатывается и тестируется NASA и другими исследовательскими группами, такими как Breakthrough Starshot.

Ученый отмечает, что Оумуамуа не похож на какой-либо астероид или комету, когда-либо зафиксированный в Солнечной системе, поскольку он отклоняется от традиционной орбиты и не имеет хвоста или газовой оболочки.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 09:17

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