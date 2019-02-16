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Эксперты составили рейтинг малоизвестных отечественных автопроизводителей

Экспертами был проведен анализ отечественного рынка, на основе чего они составили рейтинг, в который вошли семь отечественных малоизвестных производителей авто. Лидерами по продажам являются «АвтоВАЗ» и ГАЗ, но есть и другие компании, которые выпускают транспорт.
Эксперты составили рейтинг малоизвестных отечественных автопроизводителей

Первое место досталось компании «Тонар». С 1991 года производитель создает полуприцепы для современной грузовой техники и изготавливает различные детали. В 2011 г. российский разработчик выпустил ряд собственных карьерных автомашин, а также тягачей. На второй позиции оказался концерн «Петрович». Компания изготавливает снегоболотоходы. «Тройку» закрыла компания «Шерп», которая выпускает вездеходы.

В данный рейтинг вошла «Rida», выпускающая бронеавтомобили, а также лимузины на основе Mercredes-Benz. Пятое место досталось предприятию «Rusak», создающему внедорожник, который имеет шины с низким давлением. На шестом месте - компания «Тарусь», которая представила мотовездеход, вес которого составляет 82 кг. Последнюю позицию занял «Derways Cowboy». Это предприятие занимается сборкой китайских автомобилей.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:41

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