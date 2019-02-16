Смартфон Redmi Note 7 Pro будет представлен в марте





Известно, что устройство будет оснащено двойной камерой для основной съемки на 48 и 5 мегапикселей, а фронтальная камера получит разрешение в 13 Мп. Дисплей аппарата будет с диагональю в 6,3 дюйма. Новое прочное стекло обещает защиту от повреждений.Операционная система будет двух моделей Snapdragon: 660 и 675. Дополнительная флэш-память также будет представлена в двух вариантах – 64 и 128 гигабайт. Внутренний объем памяти составляет 6 Гб. Батарея смартфона обещает быть мощнее, с новой системой быстрой зарядки, а также минимального расхода.