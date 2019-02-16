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Смартфон Redmi Note 7 Pro будет представлен в марте

Презентация смартфона Redmi Note 7 Pro состоится в марте этого года. Об этом сообщил генеральный директор компании Xiaomi.
Смартфон Redmi Note 7 Pro будет представлен в марте

Известно, что устройство будет оснащено двойной камерой для основной съемки на 48 и 5 мегапикселей, а фронтальная камера получит разрешение в 13 Мп. Дисплей аппарата будет с диагональю в 6,3 дюйма. Новое прочное стекло обещает защиту от повреждений.

Операционная система будет двух моделей Snapdragon: 660 и 675. Дополнительная флэш-память также будет представлена в двух вариантах – 64 и 128 гигабайт. Внутренний объем памяти составляет 6 Гб. Батарея смартфона обещает быть мощнее, с новой системой быстрой зарядки, а также минимального расхода.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 08:11

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