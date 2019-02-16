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Озвучены 5 хитростей для «продления жизни» батареи смартфона

Эксперты озвучили 5 основных хитростей для батареи смартфона. Они уверяют, что это поможет «продлить жизнь» гаджету.
Озвучены 5 хитростей для «продления жизни» батареи смартфона

Первое главное правило говорит об экономии энергии. Следует отключить функцию автозапуска, чтобы приложения не обновлялись самостоятельно. Одним из основных моментов является отключение функций смартфона, которые не используются в данный момент. В этот список относят Wi-Fi, Bluetooth и геолокацию.

Чтобы устройство разряжалось как можно медленнее, стоит установить минимальное количество времени работающего экрана перед спящим режимом. Эксперты советуют установить виджеты или так называемые баннеры, чтобы потребность постоянно снимать блокировку экрана могла снизиться до минимальной.

Одним из ключевых моментов продления жизни батареи является первый заряд смартфона. Полностью разрядить и зарядить устройство в 3 этапа – не просто желание производителей, а на самом деле очень большая помощь в дальнейшей эксплуатации.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 06:11

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