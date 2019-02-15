Владимир Машков намерен уйти из кино

Знаменитый российский актер и худрук театра Олега Табакова Владимир Машков, в одном из своих интервью рассказал, что намерен уйти из кино. Как долго артист будет отказываться от съемок, пока неизвестно.

Не так давно Владимир Машков признался, что решил отодвинуть съемки в кино из-за того, что он хочет посвятить больше времени развитию театра Олега Табакова. Теперь же он отказывается от кино совсем. По его словам, зритель сможет увидеть его на сцене театра, где он будет играть в спектакле, который сам же и поставит.



Все же 2019 год порадует телезрителей, поскольку на этот год намечен выход двух кинокартин с участием Владимира Машкова. Как долго актер не будет появляться на съемочных площадках, никто не знает, так как на данный момент у него не хватает времени, чтобы работать в двух направлениях сразу.







