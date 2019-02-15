Участник «Дома-2» Роман Капаклы неудачно сравнил себя с Иосифом Кобзоном

«Очень много людей мне говорят о нашем с Иосифом Давыдовичем Кобзоном сходстве. Похожи? Может мне хайпануть? Сказать, что я его по-маминому дяди троюродной соседки дочки сына брат», - написал он.

«Не шути с умершими и достойными людьми, «спортсмен», «Как в голову вообще могла прийти мысль, искать что-то общее с Кобзоном? Он - наша легенда, человек с большой буквы, патриот своей страны, а ты - жалкое подобие мужика, сидишь на проекте, качаешь свои мускулы, а толку от тебя как от человека нет», «Не сравнивай себя с достоянием Республики и всей страны», «И чем похож? Иосиф Давыдовыч - император русской песни, человек-эпоха, трудоголик, настоящий мужик. И сравнивать себя с таким человеком уж точно не тебе», - писали фолловеры.

«Не уж то и ты юмора не понимаешь, Андрей. Тем более, я не хотел и ни в коем случае не оскорбил великое, на мой взгляд, имя», - ответил Рома.





Кроме того, в отношениях с ним Марина Африкантова буквально преобразилась. После отношений с Андреем Чуевым она перестала верить в любовь, ушла в себя и не хотела начинать новые романы, но Рома смог разбудить в ней женщину и сделать ее счастливой, поэтому поклонники телепроекта души в нем не чают.Но вот если в эфирах молодой человек пользуется спросом, то в Instagram его дела идут очень плохо, поэтому рекламодатели неохотно и очень редко предлагают ему сотрудничество. Периодически Рома пытается исправить эту ситуацию, публикуя на своей странице посты с кричащими заголовками, однако это не помогает, а иногда даже дает обратный эффект.Так, к примеру, несколько дней назад Капаклы выложил на своей странице коллаж, на котором сравнил себя и Иосифа Кобзона.Многие подписчики действительно заметили сходство во внешности известного исполнителя и участника телестройки, однако были и те, кто призвал парня спуститься на Землю и не сравнивать себя с человеком такого уровня.Стоит отметить, что не остался в стороне и ведущий реалити-шоу «Дом-2» Андрей Черкасов. В комментариях он предложил своему подопечному для начала отдать долг своей Родине как Кобзон, а потом уж «хайповать» на его имени.Однако Андрей был непреклонен, он заявил, что не нужно использовать имя Иосифа Давыдовыча для своего юмора, это не тот случай. По его мнению, последний абзац в публикации был лишним. Однако молодой человек его так и не удалил, оставшись при своем мнении.