Участник «Дома-2» Роман Капаклы неудачно сравнил себя с Иосифом Кобзоном
Ни для кого не секрет, что Роман Капаклы является одним из самых популярных и рейтинговых участников «Дома-2», которого любят практически все зрители реалити-шоу. И это не странно, ведь парень действительно очень умный, справедливый, честный и искренний.
Кроме того, в отношениях с ним Марина Африкантова буквально преобразилась. После отношений с Андреем Чуевым она перестала верить в любовь, ушла в себя и не хотела начинать новые романы, но Рома смог разбудить в ней женщину и сделать ее счастливой, поэтому поклонники телепроекта души в нем не чают.
Но вот если в эфирах молодой человек пользуется спросом, то в Instagram его дела идут очень плохо, поэтому рекламодатели неохотно и очень редко предлагают ему сотрудничество. Периодически Рома пытается исправить эту ситуацию, публикуя на своей странице посты с кричащими заголовками, однако это не помогает, а иногда даже дает обратный эффект.
Так, к примеру, несколько дней назад Капаклы выложил на своей странице коллаж, на котором сравнил себя и Иосифа Кобзона.
Многие подписчики действительно заметили сходство во внешности известного исполнителя и участника телестройки, однако были и те, кто призвал парня спуститься на Землю и не сравнивать себя с человеком такого уровня.
Стоит отметить, что не остался в стороне и ведущий реалити-шоу «Дом-2» Андрей Черкасов. В комментариях он предложил своему подопечному для начала отдать долг своей Родине как Кобзон, а потом уж «хайповать» на его имени.
Однако Андрей был непреклонен, он заявил, что не нужно использовать имя Иосифа Давыдовыча для своего юмора, это не тот случай. По его мнению, последний абзац в публикации был лишним. Однако молодой человек его так и не удалил, оставшись при своем мнении.
Кроме того, в отношениях с ним Марина Африкантова буквально преобразилась. После отношений с Андреем Чуевым она перестала верить в любовь, ушла в себя и не хотела начинать новые романы, но Рома смог разбудить в ней женщину и сделать ее счастливой, поэтому поклонники телепроекта души в нем не чают.
Но вот если в эфирах молодой человек пользуется спросом, то в Instagram его дела идут очень плохо, поэтому рекламодатели неохотно и очень редко предлагают ему сотрудничество. Периодически Рома пытается исправить эту ситуацию, публикуя на своей странице посты с кричащими заголовками, однако это не помогает, а иногда даже дает обратный эффект.
Так, к примеру, несколько дней назад Капаклы выложил на своей странице коллаж, на котором сравнил себя и Иосифа Кобзона.
«Очень много людей мне говорят о нашем с Иосифом Давыдовичем Кобзоном сходстве. Похожи? Может мне хайпануть? Сказать, что я его по-маминому дяди троюродной соседки дочки сына брат», - написал он.
Многие подписчики действительно заметили сходство во внешности известного исполнителя и участника телестройки, однако были и те, кто призвал парня спуститься на Землю и не сравнивать себя с человеком такого уровня.
«Не шути с умершими и достойными людьми, «спортсмен», «Как в голову вообще могла прийти мысль, искать что-то общее с Кобзоном? Он - наша легенда, человек с большой буквы, патриот своей страны, а ты - жалкое подобие мужика, сидишь на проекте, качаешь свои мускулы, а толку от тебя как от человека нет», «Не сравнивай себя с достоянием Республики и всей страны», «И чем похож? Иосиф Давыдовыч - император русской песни, человек-эпоха, трудоголик, настоящий мужик. И сравнивать себя с таким человеком уж точно не тебе», - писали фолловеры.
Стоит отметить, что не остался в стороне и ведущий реалити-шоу «Дом-2» Андрей Черкасов. В комментариях он предложил своему подопечному для начала отдать долг своей Родине как Кобзон, а потом уж «хайповать» на его имени.
«Не уж то и ты юмора не понимаешь, Андрей. Тем более, я не хотел и ни в коем случае не оскорбил великое, на мой взгляд, имя», - ответил Рома.
Однако Андрей был непреклонен, он заявил, что не нужно использовать имя Иосифа Давыдовыча для своего юмора, это не тот случай. По его мнению, последний абзац в публикации был лишним. Однако молодой человек его так и не удалил, оставшись при своем мнении.