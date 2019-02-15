Суперкар Puritalia Berlinetta с 965-сильным двигателем представят на автосалоне в Женеве





Итальянская компания Berlinetta стала известна восемь лет назад, когда дебютировали с 427 родстеров. Автомобиль имеет полностью карбоновый кузов и идеальное распределение веса 50:50 между двумя осями. Суперкар оснащен бензиновым двигателем V8, расположенный на задней оси, и электродвигателем, с общей мощностью 965 лошадиных сил (720 киловатт) и максимальным крутящим моментом в 920 фунт-фут (1248 ньютон-метр).Электрическая энергия в машине будет управляться с помощью алгоритма «автообучения», в котором используется искусственный интеллект на основе облачных технологий.Производители также утверждают, что водитель сможет контролировать большинство функций автомобиля при помощи смартфона.