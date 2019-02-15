Милена Безбородова отправилась к Алексею Безусу на Сейшельские острова

«В пятницу я прилетаю на острова и вовсе не знаю, что же меня ждёт. Лёша очень грубовато со мной переписывается, но его можно понять. Он все время сомневается во мне и не верит, что наши отношения возможно исправить. Вот я верю, и приложу к этому максимум усилий. Я уже сейчас стараюсь и меняюсь, так будет продолжаться и дальше!», - написала девушка на своей странице в соцсети Instgaram.





Пару дней девушка пробыла на Поляне, пытаясь помириться со своим возлюбленным, которому не понравилось тату на ребре, и он потребовал еще одну, только на более видном месте и на кириллице.В итоге Милена набила имя Леши на запястье, после чего стала героиней шоу «Бородина против Бузовой» и выслушала в свой адрес множество нелестных комментариев от Ксении Бородиной и Влада Кадони, которые осудили ее за полное отсутствие женской гордости и чувства собственного достоинства.Однако, несмотря на все это, Безбородова добилась, чего хотела. Во-первых, она помирилась с Безусом, а во-вторых, руководство согласилось отправить ее к нему, поэтому совсем скоро в эфир начнут выходить выпуски, в которых Милена и Леша продолжат выяснять свои отношения, находясь на Острове любви.