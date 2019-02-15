Роза Сябитова назвала секретом полного женского счастья большую гардеробную

«Вот теперь я поняла, чего не хватает женщине для полного счастья. Гардеробной. Без неё же жить невозможно! Не запихивать же всю красоту по шкафам и коробам. Я выбрала самый удобный вариант для моей планировки», - написала в посте Сябитова и поделилась фотографиями своего хранилища одежды. Для демонстрации большого количества места в гардеробной, телеведущая взяла в руки клюшку для гольфа.В комментариях подписчицы стали писать слова доброй зависти Розе Сябитовой: «Мне очень нравится, хочу такую», «Почему же она пустая? У женщин она битком обычно», «Роза, хорошая гардеробная», «Гардеробная - это вторая обитель женщины , после спальни. Я тоже о такой мечтаю». «Гардеробная, это мечта любой женщины! Если театр начинается с вешалки, то мой дом начался с гардеробной».