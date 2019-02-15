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Роза Сябитова назвала секретом полного женского счастья большую гардеробную

На своей странице в Instagram телеведущая Роза Сябитова заявила, что раскрыла секрет полного женского счастья. По ее словам, для этого каждой женщине необходима большая гардеробная.
Роза Сябитова назвала секретом полного женского счастья большую гардеробную

«Вот теперь я поняла, чего не хватает женщине для полного счастья. Гардеробной. Без неё же жить невозможно! Не запихивать же всю красоту по шкафам и коробам. Я выбрала самый удобный вариант для моей планировки», - написала в посте Сябитова и поделилась фотографиями своего хранилища одежды. Для демонстрации большого количества места в гардеробной, телеведущая взяла в руки клюшку для гольфа.

В комментариях подписчицы стали писать слова доброй зависти Розе Сябитовой: «Мне очень нравится, хочу такую», «Почему же она пустая? У женщин она битком обычно», «Роза, хорошая гардеробная», «Гардеробная - это вторая обитель женщины , после спальни. Я тоже о такой мечтаю». «Гардеробная, это мечта любой женщины! Если театр начинается с вешалки, то мой дом начался с гардеробной».



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 16:41

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