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Антон из «Универа» Станислав Ярушин представил новую песню «20/30»

На своей странице в Instagram актер Станислав Ярушин, известный по роли Антона в сериале «Универ», представил новую песню «20/30». Он отметил, что идея написания данного трека пришла к нему два года назад.
Антон из «Универа» Станислав Ярушин представил новую песню «20/30»

«Идея этой песни пришла давно... Наверное, года два назад. Проснулся, и в голову пришли первые строки будущего припева и мелодия. Все утро крутилось в голове "Тебе уже 20...а мне уже 30". Стало понятно, песня о взаимоотношениях между мужчиной и молодой девушкой. Таких примеров много. Я начал разгонять эту идею, но текст дальше не шел. Бывает такое. Тогда я позвонил своему папе и попросил помочь. Так родилась песня, которую мы называем «20/30», - написал Ярушин. Он отметил, что песня уже доступна на площадках Itunes, Google Play, Яндекс.Музыка, VK. В завершение поста актер попросил пользователей поделиться мнением по поводу композиции в комментариях.

«Что в кино, что в жизни, весёлый и крутой человек», «Ещё не слышала, но этот отрывок мне уже нравится», «Талантливый человек талантлив во всем», «Удачи и успехов! Мне уже понравилось, думаю, многим эта песня будет по душе», - писали подписчики в комментариях.



 
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Культура / Другое
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 12:18

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