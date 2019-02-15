Антон из «Универа» Станислав Ярушин представил новую песню «20/30»

«Идея этой песни пришла давно... Наверное, года два назад. Проснулся, и в голову пришли первые строки будущего припева и мелодия. Все утро крутилось в голове "Тебе уже 20...а мне уже 30". Стало понятно, песня о взаимоотношениях между мужчиной и молодой девушкой. Таких примеров много. Я начал разгонять эту идею, но текст дальше не шел. Бывает такое. Тогда я позвонил своему папе и попросил помочь. Так родилась песня, которую мы называем «20/30», - написал Ярушин. Он отметил, что песня уже доступна на площадках Itunes, Google Play, Яндекс.Музыка, VK. В завершение поста актер попросил пользователей поделиться мнением по поводу композиции в комментариях.«Что в кино, что в жизни, весёлый и крутой человек», «Ещё не слышала, но этот отрывок мне уже нравится», «Талантливый человек талантлив во всем», «Удачи и успехов! Мне уже понравилось, думаю, многим эта песня будет по душе», - писали подписчики в комментариях.