Ученые: Синхронизация мозга зависит от языка общения





Исследование, проведенное в сотрудничестве с несколькими международными институтами, позволило ученым проанализировать, как происходит синхронизация мозговых волн в различных лингвистических контекстах.Эта работа, возглавляемая Алехандро Пересом из BCBL, дополняет более раннее исследование, выполненное в 2017 году, в котором описывался феномен синхронизации мозга в общении между двумя людьми, которые говорят на своем родном языке.Как и в первом эксперименте, исследователи разбили 60 человек на пары одного пола, каждая из которых состояла из людей, которые не знали друг друга, но были похожи по возрасту и демографическим характеристикам. Пары вступили в общий разговор, чередуя свой родной язык с иностранным. Используя электроэнцефалографию (ЭЭГ) - неинвазивный тест, который анализирует электрическую активность мозга.Говоря на иностранном языке, наш мозг по-разному выравнивается, чтобы понять собеседника. Хотя конкретные причины этого еще не ясны, ученые считают, что это связано с так называемыми стратегиями совместного внимания.