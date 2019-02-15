Ученые: Физическая активность улучшает работу кишечника





Полученные данные свидетельствуют о том, что упражнения с достаточно высокой интенсивностью могут поддерживать здоровье посредством благоприятных изменений в скоплении кишечных микробов. Ученые провели эксперимент с участием 37 пациентов, за год до этого переживших рак молочной железы и другие онкологические заболевания.Результаты показали, что организм эффективнее борется с болезнями и инфекциями, когда человек подвергает себя регулярным физическим нагрузкам. В честности, ученые основывались на выводах, что умственная деятельность и общее состояние организма в большой степени зависит от разнообразия кишечных бактерий. С их увеличением состояние физического и эмоционального здоровья улучшалось.