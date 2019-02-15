Bentley Bentayga Speed собирается стать самым быстрым внедорожником в мире
Компания Bentley Motors намерена сделать свой новый внедорожник Bentayga Speed самым быстрым кроссовером в мире. Но при всей своей скорости он будет уступать по мощности внедорожнику Lamborghini Urus, поскольку оборудован более слабым двигателем.
По сути, кроссовер Bentley Bentayga Speed является более «горячей» версией первого внедорожника британского автопроизводителя. Так, автомобиль получил 6,0-литровый 12-цилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом мощностью 626 лошадиных сил. Кроме того, при разработке внедорожника были внесены изменения в выхлопную систему двигателя, производитель добавил автоматическую коробку передач с восемью скоростями и подвеску Dynamic Ride Bentley. Также произошли эстетические изменения: 22-дюймовые колеса получили обновленный дизайн, а покрытие передних фар было решено затемнить.
Тесты внедорожника Bentley Bentayga Speed показали, что за 3,9 секунды кроссовер может разогнаться до скорости 100 км/ч, а максимальная его скорость составляет 305 км/ч. Bentley Motors пока не объявил цену нового кроссовера, но эксперты полагают, что данное транспортное средство окажется не из дешевых, и покупателю предстоит заплатить не менее $230 000. Дебют Bentley Bentayga Speed состоится в Женеве в 2019 году.
По сути, кроссовер Bentley Bentayga Speed является более «горячей» версией первого внедорожника британского автопроизводителя. Так, автомобиль получил 6,0-литровый 12-цилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом мощностью 626 лошадиных сил. Кроме того, при разработке внедорожника были внесены изменения в выхлопную систему двигателя, производитель добавил автоматическую коробку передач с восемью скоростями и подвеску Dynamic Ride Bentley. Также произошли эстетические изменения: 22-дюймовые колеса получили обновленный дизайн, а покрытие передних фар было решено затемнить.
Тесты внедорожника Bentley Bentayga Speed показали, что за 3,9 секунды кроссовер может разогнаться до скорости 100 км/ч, а максимальная его скорость составляет 305 км/ч. Bentley Motors пока не объявил цену нового кроссовера, но эксперты полагают, что данное транспортное средство окажется не из дешевых, и покупателю предстоит заплатить не менее $230 000. Дебют Bentley Bentayga Speed состоится в Женеве в 2019 году.
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:34