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Bentley Bentayga Speed собирается стать самым быстрым внедорожником в мире

Компания Bentley Motors намерена сделать свой новый внедорожник Bentayga Speed самым быстрым кроссовером в мире. Но при всей своей скорости он будет уступать по мощности внедорожнику Lamborghini Urus, поскольку оборудован более слабым двигателем.
Bentley Bentayga Speed собирается стать самым быстрым внедорожником в мире

По сути, кроссовер Bentley Bentayga Speed является более «горячей» версией первого внедорожника британского автопроизводителя. Так, автомобиль получил 6,0-литровый 12-цилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом мощностью 626 лошадиных сил. Кроме того, при разработке внедорожника были внесены изменения в выхлопную систему двигателя, производитель добавил автоматическую коробку передач с восемью скоростями и подвеску Dynamic Ride Bentley. Также произошли эстетические изменения: 22-дюймовые колеса получили обновленный дизайн, а покрытие передних фар было решено затемнить.

Тесты внедорожника Bentley Bentayga Speed показали, что за 3,9 секунды кроссовер может разогнаться до скорости 100 км/ч, а максимальная его скорость составляет 305 км/ч. Bentley Motors пока не объявил цену нового кроссовера, но эксперты полагают, что данное транспортное средство окажется не из дешевых, и покупателю предстоит заплатить не менее $230 000. Дебют Bentley Bentayga Speed состоится в Женеве в 2019 году.



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:34

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