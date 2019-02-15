Bentley Bentayga Speed собирается стать самым быстрым внедорожником в мире





По сути, кроссовер Bentley Bentayga Speed является более «горячей» версией первого внедорожника британского автопроизводителя. Так, автомобиль получил 6,0-литровый 12-цилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом мощностью 626 лошадиных сил. Кроме того, при разработке внедорожника были внесены изменения в выхлопную систему двигателя, производитель добавил автоматическую коробку передач с восемью скоростями и подвеску Dynamic Ride Bentley. Также произошли эстетические изменения: 22-дюймовые колеса получили обновленный дизайн, а покрытие передних фар было решено затемнить.Тесты внедорожника Bentley Bentayga Speed показали, что за 3,9 секунды кроссовер может разогнаться до скорости 100 км/ч, а максимальная его скорость составляет 305 км/ч. Bentley Motors пока не объявил цену нового кроссовера, но эксперты полагают, что данное транспортное средство окажется не из дешевых, и покупателю предстоит заплатить не менее $230 000. Дебют Bentley Bentayga Speed состоится в Женеве в 2019 году.