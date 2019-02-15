В пещерах Великобритании нашли сотни "следов ведьм"
В пещерах Кресвелл Крэгс в Великобритании нашли сотни "следов ведьм", высеченных на камне. Предки современных англичан пытались отпугнуть таинственными письменами злых духов.
Как пишет Daily Mail, двое энтузиастов из группы Subterranea Britannica обнаружили множество "следов ведьм" в комплексе известняковых пещер Кресвелл Крэгс. Последние находятся между Дербиширом и соседним Ноттингемширом в Великобритании. Эд Уотерс и Хейли Кларк рассказали, что потолки и стены пещер были испещрены защитными знаками и надписями. Туристы увидели их, когда прогуливались по комплексу.
Эксперты отмечают, что граффити оставили местные жители, ещё когда пещеры закрыли для доступа. Апотропные знаки называют "следами ведьм" и зачастую находят в старых церквях и жилых домах.
Их чертили у окон, порогов, каминов и других зон, через которые можно попасть в помещение. Жильцы отпугивали таким образом злых духов. В Кресвелл Крэгс одни символы наслаивались на другие на протяжении лет, а последний раз поселенцев заставили вернуться в пещеры плохая урожайность, чья-то болезнь или внезапная смерть.
Ранее в Сомерсете было найдено рекордное скопление из 57 "следов ведьм", однако последняя находка насчитывает сотни таких знаков. Учёные, называющие открытие беспрецедентным, исследуют Кресвелл Крэгс.
Как пишет Daily Mail, двое энтузиастов из группы Subterranea Britannica обнаружили множество "следов ведьм" в комплексе известняковых пещер Кресвелл Крэгс. Последние находятся между Дербиширом и соседним Ноттингемширом в Великобритании. Эд Уотерс и Хейли Кларк рассказали, что потолки и стены пещер были испещрены защитными знаками и надписями. Туристы увидели их, когда прогуливались по комплексу.
Эксперты отмечают, что граффити оставили местные жители, ещё когда пещеры закрыли для доступа. Апотропные знаки называют "следами ведьм" и зачастую находят в старых церквях и жилых домах.
Их чертили у окон, порогов, каминов и других зон, через которые можно попасть в помещение. Жильцы отпугивали таким образом злых духов. В Кресвелл Крэгс одни символы наслаивались на другие на протяжении лет, а последний раз поселенцев заставили вернуться в пещеры плохая урожайность, чья-то болезнь или внезапная смерть.
Ранее в Сомерсете было найдено рекордное скопление из 57 "следов ведьм", однако последняя находка насчитывает сотни таких знаков. Учёные, называющие открытие беспрецедентным, исследуют Кресвелл Крэгс.
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:00