АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты сравнили смартфоны OnePlus 6T и Honor View 20 до $1000
EUR 75.05 USD 66.54
Курс валют на 15.02.2019

В пещерах Великобритании нашли сотни "следов ведьм"

В пещерах Кресвелл Крэгс в Великобритании нашли сотни "следов ведьм", высеченных на камне. Предки современных англичан пытались отпугнуть таинственными письменами злых духов.
В пещерах Великобритании нашли сотни "следов ведьм"

Как пишет Daily Mail, двое энтузиастов из группы Subterranea Britannica обнаружили множество "следов ведьм" в комплексе известняковых пещер Кресвелл Крэгс. Последние находятся между Дербиширом и соседним Ноттингемширом в Великобритании. Эд Уотерс и Хейли Кларк рассказали, что потолки и стены пещер были испещрены защитными знаками и надписями. Туристы увидели их, когда прогуливались по комплексу.

Эксперты отмечают, что граффити оставили местные жители, ещё когда пещеры закрыли для доступа. Апотропные знаки называют "следами ведьм" и зачастую находят в старых церквях и жилых домах.

Их чертили у окон, порогов, каминов и других зон, через которые можно попасть в помещение. Жильцы отпугивали таким образом злых духов. В Кресвелл Крэгс одни символы наслаивались на другие на протяжении лет, а последний раз поселенцев заставили вернуться в пещеры плохая урожайность, чья-то болезнь или внезапная смерть.

Ранее в Сомерсете было найдено рекордное скопление из 57 "следов ведьм", однако последняя находка насчитывает сотни таких знаков. Учёные, называющие открытие беспрецедентным, исследуют Кресвелл Крэгс.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Минобороны РФ рассекретили документы
Антон из «Универа» Станислав Ярушин
Эксперты рассказали о признаках скорой
Телеведущая Марина Ермошкина защитила
Дмитрий Козак исключил снижение цен на
Ольга Бузова, Алена Водонаева и
Xiaomi Mi 9 Explorer Edition с 4
Жена Игоря Крутого показала в Instagram
Причина «моргания» самых ярких галактик
Эксперты сравнили смартфоны OnePlus 6T
Экс-участница «Дома-2» Ольга Сударкина
Александр Друзь и Илья Бер отстранены
На автосалоне в Женеве Mazda покажет
Светлана Светикова показала
Пуговка из "Папиных дочек" Екатерина
Ирина Пинчук напомнила телезрителям
В пещерах Великобритании нашли сотни
Представлены фотографии нового гибкого
Валера Блюменкранц публично признался
Bentley Bentayga Speed собирается стать
Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий
Ученые: Синхронизация мозга зависит от
Звезда «Дома-2» Алиана Устиненко
Ученые: Физическая активность улучшает
Samsung Galaxy S10 Plus подтвержден в
Лысого кота дважды выбросили умирать на
Ученые вычислили вероятность встретить
Майли Сайрус и гости опубликовали
В Солнечной системе ученые обнаружили
В июне на конференции WWDC планируют
Просмотреть все новости