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Пётр Мамаев сыграл на поле "Бутырки" в футбол с заключёнными

Пётр Мамаев сыграл на поле "Бутырки" в футбол с другими заключёнными, забив 7 мячей. Фото с времяпровождением мужа в СИЗО показала Алана Мамаева.
Пётр Мамаев сыграл на поле "Бутырки" в футбол с заключёнными

Отбывающий срок в "Бутырке" игрок "Краснодара" поучаствовал в матче между двумя командами заключённых следственного изолятора. Мамаев играл за обе импровизированные сборные поочерёдно. Собрали каждую из пяти игроков и вратарей. Желающих посоревноваться в футболе вывели на специальный плац.

Матч длился два тайма по 20 минут каждый. Хотя футболист Александр Кокорин также пребывает в "Бутырке", на поле его не было. Напомним, что отбывают срок российские спортсмены за хулиганство и две драки в центре Москвы с нанесением оппонентам лёгких увечий.

Тверской суд неоднократно продлевал срок заключения Кокорина и Мамаева. Недавно стало известно, что выйдут они не раньше 8 апреля.

"Игра продолжается", - заметила Алана Мамаева в подписи к соответствующему посту в Instagram.



 
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Спорт
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:47

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