Пётр Мамаев сыграл на поле "Бутырки" в футбол с заключёнными

"Игра продолжается", - заметила Алана Мамаева в подписи к соответствующему посту в Instagram.

Отбывающий срок в "Бутырке" игрок "Краснодара" поучаствовал в матче между двумя командами заключённых следственного изолятора. Мамаев играл за обе импровизированные сборные поочерёдно. Собрали каждую из пяти игроков и вратарей. Желающих посоревноваться в футболе вывели на специальный плац.Матч длился два тайма по 20 минут каждый. Хотя футболист Александр Кокорин также пребывает в "Бутырке", на поле его не было. Напомним, что отбывают срок российские спортсмены за хулиганство и две драки в центре Москвы с нанесением оппонентам лёгких увечий.Тверской суд неоднократно продлевал срок заключения Кокорина и Мамаева. Недавно стало известно, что выйдут они не раньше 8 апреля.