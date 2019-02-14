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Эксперты назвали Alpina B7 2020 года самым быстрым седаном в мире
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Эксперты назвали Alpina B7 2020 года самым быстрым седаном в мире

Эксперты автомобильной индустрии назвали самый быстрый седан в мире. Им оказался Alpina B7 2020 года, который может разгоняться до 330 километров в час, что на 2 километра в час быстрее, чем у предыдущего лидера Dodge Charger Hellcat, чей показатель был 328 километров в час.
Эксперты назвали Alpina B7 2020 года самым быстрым седаном в мире

Под капотом автомобиля разработчики установили двигатель V8 объемом 4,4 литра, который выдает 600 лошадиных сил (447 киловатт) и 590 фунтов-футов (800 ньютон-метров) крутящего момента. До скорости 60 миль в час (96 километров в час) с места автомобиль разгоняется за 3,5 секунды. Это на десятую долю секунды быстрее, чем у предыдущей версии седана Alpina B7.

Alpina B7 будет официально представлен на Женевском автосалоне. Автомобиль отличается огромными «ноздрями» радиаторной решетки, новыми фарами, «угольниками» на бортах и усиленной шумоизоляцией салона. Диаметр колесных дисков составляет 20 или 21 дюйм.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 17:23

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