Эксперты назвали Alpina B7 2020 года самым быстрым седаном в мире





Под капотом автомобиля разработчики установили двигатель V8 объемом 4,4 литра, который выдает 600 лошадиных сил (447 киловатт) и 590 фунтов-футов (800 ньютон-метров) крутящего момента. До скорости 60 миль в час (96 километров в час) с места автомобиль разгоняется за 3,5 секунды. Это на десятую долю секунды быстрее, чем у предыдущей версии седана Alpina B7.Alpina B7 будет официально представлен на Женевском автосалоне. Автомобиль отличается огромными «ноздрями» радиаторной решетки, новыми фарами, «угольниками» на бортах и усиленной шумоизоляцией салона. Диаметр колесных дисков составляет 20 или 21 дюйм.