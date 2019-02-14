Moto G7 Power стал смартфоном с самой высокой автономностью





Эксперты портала PhoneArena успели протестировать в сумме 11 популярных смартфонов. В рамках тестов для всех устройств выбрали равную яркость экрана, запустив на каждом одинаковые приложения. Moto G7 Power без подзарядки сохранял работоспособность больше 20 часов, заметно опередив iPhone XR, который при аналогичной нагрузке выдержал только 11 часов. Тройку лидеров замыкает OnePlus 6T, он совсем немного не дотянул до 10 часов автономной работы.Смартфоны iPhone XS Max, а также Samsung Galaxy Note 9 оказались теми, кто закрывает ТОП-5 самых “выносливых” в плане работы аккумулятора девайсов. Попали в перечень Google Pixel 3 и XL, Galaxy S9 и S9+, а также LG V40 ThinQ.В случае с Moto G7 Power емкость батареи составляет 5000 мАч, без подзарядки он может работать порядка трех дней. Относится смартфон к среднему ценовому сегменту, имея стоимость 250 долларов.