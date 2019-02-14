АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали Alpina B7 2020 года самым быстрым седаном в мире
EUR 74.39 USD 65.68
Курс валют на 14.02.2019

Moto G7 Power стал смартфоном с самой высокой автономностью

Moto G7 Power оказался смартфоном, который может похвастаться самым высоким уровнем автономности среди конкурентов. Без подзарядки в соответствующем тесте устройство продержалось вдвое больше, нежели iPhone XR.
Moto G7 Power стал смартфоном с самой высокой автономностью

Эксперты портала PhoneArena успели протестировать в сумме 11 популярных смартфонов. В рамках тестов для всех устройств выбрали равную яркость экрана, запустив на каждом одинаковые приложения. Moto G7 Power без подзарядки сохранял работоспособность больше 20 часов, заметно опередив iPhone XR, который при аналогичной нагрузке выдержал только 11 часов. Тройку лидеров замыкает OnePlus 6T, он совсем немного не дотянул до 10 часов автономной работы.

Смартфоны iPhone XS Max, а также Samsung Galaxy Note 9 оказались теми, кто закрывает ТОП-5 самых “выносливых” в плане работы аккумулятора девайсов. Попали в перечень Google Pixel 3 и XL, Galaxy S9 и S9+, а также LG V40 ThinQ.

В случае с Moto G7 Power емкость батареи составляет 5000 мАч, без подзарядки он может работать порядка трех дней. Относится смартфон к среднему ценовому сегменту, имея стоимость 250 долларов.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Появились фотографии салона нового Land
Опубликованы фото новой беззеркальной
Похудевшая Мария Максакова показала
На тестах в Германии замечен новый
Анастасия Решетова не отмечает День
Сестры Анна и Надежда Михалковы
Пётр Мамаев сыграл на поле "Бутырки" в
Moto G7 Power стал смартфоном с самой
Алика Смехова поздравила поклонников с
Ольга Серябкина в День Святого
Ксения Собчак в День всех влюблённых
Вдове и дочери Сергея Захарова
Александр Буйнов оригинально поздравил
Татьяну Васильеву отказались приглашать
В КНР виновником аварии на дороге стал
Эксперты раскрыли способ кражи
Александр Васильев оценил наряды Аглаи
85-летнего Василия Ланового не
Блогер восхитился китайским современным
Паулина Андреева и Федор Бондарчук
Эксперты назвали Alpina B7 2020 года
Обнародованы первые кадры со съемок
Хип-хоп исполнитель Feduk стал самым
Саманта Маркл негативно отреагировала
Победительница “Холостяка” Дарья
Кейт Миддлтон вышла в свет в образе
В День всех влюбленных Глюкоза
На снимках Марса уфолог обнаружил
Эксперты назвали доступные виды
Над лесом в Орегоне были замечены три
Просмотреть все новости