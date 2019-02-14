Хип-хоп исполнитель Feduk стал самым стильным мужчиной России по версии журнала GQ





Список был оглашен 13 февраля на закрытой вечеринке, состоявшейся на арт-площадке "Депо. Москва". Представитель отечественного шоубиза Feduk по мнению авторов рейтинга имеет "безупречное чувство стиля". Вручая премию певцу главред GQ заметил, что артист ни разу не допускал ни одной фальшивой ноты в стиле, а его выход на сцену можно сравнить с выходом на подиум.В рейтинг включили также борца Андрея Купреева, писателя Михаила Зыгаря, предпринимателя и журналиста Константина Ремчукова, киноактера Игоря Верника и шоумена Андрея Малахова. Поздравить коллег по цеху со "стильной" победой пришли Виктория Толстоганова и Дмитрий Шепелев. На коктейле можно было увидеть Джигана, Артема Королева, Марию Шумакову, Ингрид Олеринскую и других именитых личностей.В России список "100 самых стильных" впервые был создан в 2007 году. За минувшие годы позиции в нем удалось занять Федору Бондарчуку, Владимиру Спивакову, Олегу Янковскому, Степану Михалкову, Владиславу Доронину. В мировом топе издания GQ можно встречаются имена не только "стиляг" зарубежья, но и представителей российского шоу-бизнеса, чей стиль заслужил высокой оценки экспертов.