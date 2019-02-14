Росавтодор покроет российские дороги специальным «суперасфальтом»





Новый материал является особенно важным вследствие того, что он может использоваться повторно. Для асфальта российских дорог он может прослужить вдвое дольше в сравнении с обычным. Вследствие этого капитальный ремонт потребуется раз в 24 года. Представители Росавтодора отмечают важность масштабного использования новой формулы. Моржаретто отметил, что производителем в новых условиях будет нестись ответственность за проведённую работу в течение 25 лет, начиная с момента сдачи. Вследствие этого у фирм отсутствует заинтересованность в новых материалах.В данном случае они вынуждены будут за свой счет вести ремонты обнаруженных дефектов. По словам Игоря Моржаретто, дороги в европейской части России не уступают по своему качеству европейским странам. Согласно планам, в РФ за 2 года должны положить 1 000 километров “суперасфальта”. При этом характеристики материала будут подобраны в зависимости от условий каждого определённого региона, а также климата.