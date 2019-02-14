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Росавтодор покроет российские дороги специальным «суперасфальтом»

Росавтодор планирует покрыть российские дороги «суперасфальтом». Игорь Моржаретто, яваляющийся автоэкспертом, оценил необходимость "суперпокрытия" в рамках автомобильных дорог России.

Росавтодор покроет российские дороги специальным «суперасфальтом»


Новый материал является особенно важным вследствие того, что он может использоваться повторно. Для асфальта российских дорог он может прослужить вдвое дольше в сравнении с обычным. Вследствие этого капитальный ремонт потребуется раз в 24 года. Представители Росавтодора отмечают важность масштабного использования новой формулы. Моржаретто отметил, что производителем в новых условиях будет нестись ответственность за проведённую работу в течение 25 лет, начиная с момента сдачи. Вследствие этого у фирм отсутствует заинтересованность в новых материалах.

В данном случае они вынуждены будут за свой счет вести ремонты обнаруженных дефектов. По словам Игоря Моржаретто, дороги в европейской части России не уступают по своему качеству европейским странам. Согласно планам, в РФ за 2 года должны положить 1 000 километров “суперасфальта”. При этом характеристики материала будут подобраны в зависимости от условий каждого определённого региона, а также климата.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:51

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