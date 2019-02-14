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Лера Кудрявцева примерила образ актрисы Грейс Келли

Отечественная телеведущая Лера Кудрявцева примерила на себя образ известной американской актрисы Грейс Келли. Соответствующий пост появился на странице теледивы в сети Instagram.
Лера Кудрявцева примерила образ актрисы Грейс Келли

На личной странице Лера Кудрявцева разместила фото в черно-белом стиле, для которого она позирует в непривычном для поклонников образе. Из хэштега становится понятно, что телеведущая пыталась перевоплотиться в Грейс Келли. Последняя в прошлом веке являлась достаточно востребованной актрисой, а также она состояла в браке с князем Монако Ренье III. В подписи к публикации Кудрявцева отметила, что имелся в ее жизни и такой эксперимент, не став уточнять, для чего именно она примеряла амплуа американской знаменитости.

Впрочем, поклонники и так оценили трансформацию телеведущей, отмечая, что ей очень к лицу сдержанный стиль прошлого века. Фолловеры заявили, что во времена популярности Грейс Келли Лера Кудрявцева наверняка могла бы сойти за “свою”. Оценить публикацию отметками “Мне нравится” успели свыше 55 тысяч пользователей сервиса.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:55

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