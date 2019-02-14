Светлану Ходченкову назвали копией Виктории Бекхэм

Светлана Ходченкова получила известность не только в России, но и за рубежом, когда снялась с голливудскими звездами в киноленте о Росомахе. Актриса имеет внушительную фильмографию, занимаясь и другими проектами. Недавно в соцсети звезда поделилась новым фото в черно-белом стиле, на котором многим напомнила внешне Викторию Бекхэм. Артистка позирует стоя рядом с картой.В СМИ отмечают, что обе звезды являются независимыми и уважаемыми женщинами, также Светлана Ходченкова придерживается схожего с женой Дэвида Бекхэма стиля. Актриса и бывшая певица предпочитают классические наряды и сдержанные образы.