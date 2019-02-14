Уборщица обнаружила мертвого дипломата в туалете здания российского МИДа
В туалете министерства иностранных дел РФ уборщица обнаружила труп дипломата. Согласно предварительной информации, тело принадлежит 68-летнему Олегу Кривову, являвшемуся сотрудником Департамента по вопросам нераспространения и контроля вооружения.
Тело мужчины находилось в туалете на 19-м этаже российского МИДа. На этом же этаже находился отдел, сотрудником которого являлся покойный. По словам прибывших экспертов, во время осмотра не было выявлено следов насильственной смерти, по всей видимости, причиной кончины дипломата стал скоротечный сердечный приступ.
Аналогичный инцидент произошел летом 2017 года. Тогда в Хартуме в бассейне от сердечного приступа скончался 62-летний посол Миргаяс Ширинский. С дипломатической миссией он пребывал в Судане.
Тело мужчины находилось в туалете на 19-м этаже российского МИДа. На этом же этаже находился отдел, сотрудником которого являлся покойный. По словам прибывших экспертов, во время осмотра не было выявлено следов насильственной смерти, по всей видимости, причиной кончины дипломата стал скоротечный сердечный приступ.
Аналогичный инцидент произошел летом 2017 года. Тогда в Хартуме в бассейне от сердечного приступа скончался 62-летний посол Миргаяс Ширинский. С дипломатической миссией он пребывал в Судане.
Происшествия
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:15