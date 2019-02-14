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Эксперты назвали список самых экстравагантных подарков на День святого Валентина

В честь Дня святого Валентина, эксперты решили назвать список самых экстравагантных подарков на данный праздник. Специалисты сообщили, что все озвученные ими презенты особенные.

Эксперты назвали список самых экстравагантных подарков на День святого Валентина

Эксперты считают, что один из самых экстравагантных подарков сделал своей возлюбленной Навуходоносор II. Вавилонский царь построил для Амитис «Висячие сады», чтобы женщина находила в них утешение, когда её муж уходил в долгие походы. Царица Египта Клеопатра подарила римскому императору Юлию Цезарю ковер, в который была завернута она сама. Данный подарок стал началом их любовной истории. Шах Джахан подарил любимой жене Мумтаз Махал мавзолей-мечеть под названием Тадж-Махал.

Русские цари баловали своих женщин яйцами Фаберже, правда преподносили данные подарки не в День святого Валентина, а на Пасху. Анджелина Джоли решила подарить Брэду Питту остров в виде сердца. Ричард Бёртон преподнёс Элизабет Тейлор бриллиант в 69 карат. Том Круз предпочел подарить Кэти Холмс личный самолет. Jay-Z порадовал Бейонсе мобильным телефоном из платины. Кэти Перри устроила возлюбленному Расселу Брэнду вечеринку, которая была посвящена космосу и обошлась ей в 8,5 миллиона рублей. Дэвид Бекхэм порадовал Викторию Бекхэм ожерелье Bulgari.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:46

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