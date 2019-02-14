В День влюбленных Максим Галкин поделился трогательным фото дочки с сердечком на палочке

Максим Галкин не смог оставить без внимания День всех влюбленных, решив поздравить многочисленных поклонников с этим событием. Фото с соответствующей подписью артист опубликовал в соцсети, а на снимке перед камерой позирует его дочь. Девочка удерживает в руках сердечко с палочкой, пряча за ним губы. Неизвестно, поздравляла ли Лиза так своего отца, либо же указанный символ 14 февраля она получила от кого-то из родителей.В комментариях подписчики начали активно поздравлять Максима Галкина с Днем святого Валентина, оставляя также теплые слова и в адрес Аллы Пугачевой. Кроме того, много комплиментов написали фолловеры и в сторону непосредственно Лизы Галкиной, отметив, что девочка растет настоящей красавицей и взрослеет на глазах.