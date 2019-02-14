Психолог дал советы одиноким людям на 14 февраля





По утверждениям психолога, одиночество не подразумевает, что человек хоть в чем-то хуже тех, кто состоит в отношениях, притом касается это не только 14 февраля, но и любого другого дня. Лучше не концентрироваться на отсутствии пары, а, к примеру, просто порадовать себя подарком, уверяет специалист. Не обязательно делать праздник в День всех влюбленных, можно выбрать для этого любую дату, сделав ее особенной непосредственно для себя.В то же время клинический психолог Анна Якушенко отметила, что если подарки себе и попытки отвлечься не становятся утешением на фоне отсутствия второй половины, лучше обратиться к специалисту. Это касается тех случаев, когда чувство одиночества ощущается особенно остро.