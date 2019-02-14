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Психолог дал советы одиноким людям на 14 февраля

Психолог дал несколько советов одиноким людям, которые 14 февраля остались без пары. По словам специалиста Никиты Чернова, не стоит отсутствие возлюбленных в День святого Валентина воспринимать чрезмерно остро.
Психолог дал советы одиноким людям на 14 февраля

По утверждениям психолога, одиночество не подразумевает, что человек хоть в чем-то хуже тех, кто состоит в отношениях, притом касается это не только 14 февраля, но и любого другого дня. Лучше не концентрироваться на отсутствии пары, а, к примеру, просто порадовать себя подарком, уверяет специалист. Не обязательно делать праздник в День всех влюбленных, можно выбрать для этого любую дату, сделав ее особенной непосредственно для себя.

В то же время клинический психолог Анна Якушенко отметила, что если подарки себе и попытки отвлечься не становятся утешением на фоне отсутствия второй половины, лучше обратиться к специалисту. Это касается тех случаев, когда чувство одиночества ощущается особенно остро.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:09

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