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Вера Брежнева рассказала фанатам о своей любви к репетициям

Прославленная российская исполнительница Вера Брежнева опубликовала в Instagram несколько кадров с подготовки к новому концерту. Певица рассказала фанатам, что любит репетиции не меньше, чем сами выступления.

Вера Брежнева рассказала фанатам о своей любви к репетициям

На фото супруга Константина Меладзе позирует, сидя на сцене Алтайского краевого театра драмы имени В. М. Шукшина с микрофоном. Судя по снимкам, сексапильная звезда очень довольна процессом, так как в кадре запечатлена с улыбкой на лице.

В комментарии к публикации в микроблоге Вера Брежнева написала, что репетиции являются неотъемлемой частью работы артиста, но она любит их не меньше самих концертов. Певица сообщила, что 4 марта намерена посетить Барнаул, где состоится ее выступление.

Поклонники таланта экс-солистки коллектива "ВиаГра" оценили свежий пост любимой артистки, удивляясь, как Вере Брежневой удается так эффектно выглядеть: "Такая настоящая", "Как можно так хорошо хранить молодость?", "Красотка".



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:55

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