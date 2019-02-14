Вера Брежнева рассказала фанатам о своей любви к репетициям

На фото супруга Константина Меладзе позирует, сидя на сцене Алтайского краевого театра драмы имени В. М. Шукшина с микрофоном. Судя по снимкам, сексапильная звезда очень довольна процессом, так как в кадре запечатлена с улыбкой на лице.В комментарии к публикации в микроблоге Вера Брежнева написала, что репетиции являются неотъемлемой частью работы артиста, но она любит их не меньше самих концертов. Певица сообщила, что 4 марта намерена посетить Барнаул, где состоится ее выступление.Поклонники таланта экс-солистки коллектива "ВиаГра" оценили свежий пост любимой артистки, удивляясь, как Вере Брежневой удается так эффектно выглядеть: "Такая настоящая", "Как можно так хорошо хранить молодость?", "Красотка".