Ученые рассказали о принципе работы «боевого» инсулина из яда улиток-конусов





«Боевой» инсулин имеет весьма короткие молекулы, из-за чего он невероятно быстро понижал уровень сахара в крови рыб, погружая их в коматозное состояние. Яд улиток-конусов сам по себе очень опасен, попадая внутрь жертвы, он вызывает почти мгновенный паралич. При этом у двух других видов улиток-конусов имеется своя разновидность «боевого» инсулина, но всех их объединяет то, что снижают кровь они намного быстрее, чем гормоны позвоночных.Ученые намеревались выяснить, можно ли использовать «боевой» инсулин улиток-конусов для людей, страдающих от диабета первого типа. Для этого они провели эксперимент с мышами. По словам сотрудницы университета Юты в Солт-Лейк-Сити Елены Савафи-Хемами, при вводе вещества в кровь грызунов излишки сахара действительно исчезали из нее. Кроме того, молекулы яда улиток не объединялись в единую цепочку. Из-за этого «боевой» инсулин меньше хранится, но при этом лучше действует на организм пациента. Теперь эксперты намерены создать из этой разновидности материала более безопасный для человека препарат.