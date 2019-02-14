Ученые рассказали о принципе работы «боевого» инсулина из яда улиток-конусов
Американские ученые раскрыли секрет работы «боевого» инсулина, присутствующего в яде морских улиток-конусов. Изучая продолжительное время охотничьи навыки особей из рода конусов (Conus), специалисты обнаружили, что одним из компонентов яда брюхоногого моллюска является особая разновидность вещества.
«Боевой» инсулин имеет весьма короткие молекулы, из-за чего он невероятно быстро понижал уровень сахара в крови рыб, погружая их в коматозное состояние. Яд улиток-конусов сам по себе очень опасен, попадая внутрь жертвы, он вызывает почти мгновенный паралич. При этом у двух других видов улиток-конусов имеется своя разновидность «боевого» инсулина, но всех их объединяет то, что снижают кровь они намного быстрее, чем гормоны позвоночных.
Ученые намеревались выяснить, можно ли использовать «боевой» инсулин улиток-конусов для людей, страдающих от диабета первого типа. Для этого они провели эксперимент с мышами. По словам сотрудницы университета Юты в Солт-Лейк-Сити Елены Савафи-Хемами, при вводе вещества в кровь грызунов излишки сахара действительно исчезали из нее. Кроме того, молекулы яда улиток не объединялись в единую цепочку. Из-за этого «боевой» инсулин меньше хранится, но при этом лучше действует на организм пациента. Теперь эксперты намерены создать из этой разновидности материала более безопасный для человека препарат.
«Боевой» инсулин имеет весьма короткие молекулы, из-за чего он невероятно быстро понижал уровень сахара в крови рыб, погружая их в коматозное состояние. Яд улиток-конусов сам по себе очень опасен, попадая внутрь жертвы, он вызывает почти мгновенный паралич. При этом у двух других видов улиток-конусов имеется своя разновидность «боевого» инсулина, но всех их объединяет то, что снижают кровь они намного быстрее, чем гормоны позвоночных.
Ученые намеревались выяснить, можно ли использовать «боевой» инсулин улиток-конусов для людей, страдающих от диабета первого типа. Для этого они провели эксперимент с мышами. По словам сотрудницы университета Юты в Солт-Лейк-Сити Елены Савафи-Хемами, при вводе вещества в кровь грызунов излишки сахара действительно исчезали из нее. Кроме того, молекулы яда улиток не объединялись в единую цепочку. Из-за этого «боевой» инсулин меньше хранится, но при этом лучше действует на организм пациента. Теперь эксперты намерены создать из этой разновидности материала более безопасный для человека препарат.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:44