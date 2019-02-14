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Пользователи Сети назвали самой красивой учительницей в мире жительницу Тайваня

В Сети нашли самую красивую в мире учительницу, которая живет в Тайване. На жительницу страну пользователи обратили внимание после того, как студенты начали публиковать ее фотографии в социальных сетях.
Пользователи Сети назвали самой красивой учительницей в мире жительницу Тайваня

В Институте науки технологий, который находится в Тайване, 28-летняя учительница по имени Чэн Цзя-вэнь провела несколько уроков по авторскому праву. Пока преподавательница рассказывала тему, студенты сделали несколько снимков, которые позже опубликовали в Сети. Данные фотографии произвели настоящий фурор в Интернете, пользователи назвали Чэн Цзя-вэнь самой красивой в мире особой.

На данный момент число подписчиков 28-летней преподавательницы на странице в соцсети Instagram уже превысило отметку в 96 тысяч и продолжает расти. В комментариях под фотографиями Чэн Цзя-вэнь, пользователи выражают свое восхищение ее красотой, а некоторые даже изъявили желание пойти учиться именно в тот институт, где ведет пары самая красивая учительница в мире.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:50

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