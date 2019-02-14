Пользователи Сети назвали самой красивой учительницей в мире жительницу Тайваня

В Институте науки технологий, который находится в Тайване, 28-летняя учительница по имени Чэн Цзя-вэнь провела несколько уроков по авторскому праву. Пока преподавательница рассказывала тему, студенты сделали несколько снимков, которые позже опубликовали в Сети. Данные фотографии произвели настоящий фурор в Интернете, пользователи назвали Чэн Цзя-вэнь самой красивой в мире особой.На данный момент число подписчиков 28-летней преподавательницы на странице в соцсети Instagram уже превысило отметку в 96 тысяч и продолжает расти. В комментариях под фотографиями Чэн Цзя-вэнь, пользователи выражают свое восхищение ее красотой, а некоторые даже изъявили желание пойти учиться именно в тот институт, где ведет пары самая красивая учительница в мире.