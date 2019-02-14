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Роспотребнадзор хочет перенять опыт Японии из-за проблем с ожирением в РФ

Роспотребнадзор решил бороться с проблемой ожирения в России. В этом плане представителей госведомства заинтересовали методы властей Японии, где иметь талию больше 90 см считается незаконным.
Роспотребнадзор хочет перенять опыт Японии из-за проблем с ожирением в РФ

По мнению Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, позитивным примером противостояния проблеме ожирения можно считать "Метабо-закон", действующий в Японии. Согласно законодательству, гражданам страны от 40 до 75 лет следует проходить через контрольные замеры объема талии каждый год. Если установленная норма будет превышена, жителей отправляют на консультацию к диетологу.

Специалист во время одного из интервью отметила: были изучены опыты государств, где власти понимают, как питание влияет на состояние здоровья, и где продолжительность жизни считается наиболее высокой. Так, в Японии по программе "Спасение нации" создается оптимальная система питания и оздоровления посредством витаминов и морепродуктов.
Роспотребнадзор хочет перенять опыт Японии из-за проблем с ожирением в РФ

Правительство страны Восходящего солнца предписывает: объем талии у мужчин должен составлять 35,4 дюймов, а у женщин - 31,5 дюймов (до 80 см). Такой механизм борьбы с килограммами может иметь место и в России, полагает глава ведомства. Она заявила, что вопрос о применении наиболее эффективных методов будет еще прорабатываться.



 
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Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:00

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