Ученые показали подробную карту темной материи с 10 млн галактик





Характер темной материи по-прежнему остается для научного мира загадкой, однако работы в этом направлении продолжаются. Чтобы составить точную карту, ученые решили задействовать 870-мегапиксельную камеру телескопа Subaru. С его помощью становится возможным изучать Вселенную за миллиарды световых лет от Земли. В то же время исходящему от дальних объектов свету потребовалось много времени, чтобы достичь Голубой планеты, поэтому астрономы их видят такими, какими они являлись миллиарды лет назад.Это подразумевает, что показанная карта охватывает значительную часть истории Вселенной, а у ученых появляется возможность прослеживать, каким образом темная материя развивалась в течение миллиардов лет. Отмечается, что работа над проектом осуществлялась с 2014 года.