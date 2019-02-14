АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
NASA запустит новый телескоп для изучения происхождения Вселенной
EUR 74.39 USD 65.68
Курс валют на 14.02.2019

Ученые показали подробную карту темной материи с 10 млн галактик

Ученые в ходе работы составили максимально подробную карту распространения темной материи во Вселенной, включив в проект 10 млн галактик. В рамках исследования астрономы пришли к заключению, что она способна развиваться медленнее, чем считалось прежде.
Ученые показали подробную карту темной материи с 10 млн галактик

Характер темной материи по-прежнему остается для научного мира загадкой, однако работы в этом направлении продолжаются. Чтобы составить точную карту, ученые решили задействовать 870-мегапиксельную камеру телескопа Subaru. С его помощью становится возможным изучать Вселенную за миллиарды световых лет от Земли. В то же время исходящему от дальних объектов свету потребовалось много времени, чтобы достичь Голубой планеты, поэтому астрономы их видят такими, какими они являлись миллиарды лет назад.

Это подразумевает, что показанная карта охватывает значительную часть истории Вселенной, а у ученых появляется возможность прослеживать, каким образом темная материя развивалась в течение миллиардов лет. Отмечается, что работа над проектом осуществлялась с 2014 года.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Росавтодор покроет российские дороги
Эксперты назвали список самых
Светлану Ходченкову назвали копией
Картины в Третьяковской галерее
В День влюбленных Максим Галкин
Дэвиду Бекхэму грозит суд за разговор
Психолог дал советы одиноким людям на
Татьяна Васильева согласилась на
Роспотребнадзор хочет перенять опыт
Вера Брежнева рассказала фанатам о
Пользователи Сети назвали самой
Ученые рассказали о принципе работы
Сергей Шнуров презентовал стихотворение
Гарик Харламов обрушился с критикой на
Ученые показали подробную карту темной
Ирина Салтыкова показала в Instagram
Уборщица обнаружила мертвого дипломата
Принцесса Монако приедет на фестиваль
В Антарктиде уфологи обнаружили следы
Ученые: Благодаря школьным обедам дети
Ученые выяснили природу поцелуев
Вера Брежнева в День святого Валентина
Ученые: Горячая ванна дает эффект
Певица Екатерина Семенова рассказала,
Airbus завершает производство
Биологи нашли у древнего ископаемого
В Москве скончался народный артист
Брэд Питт и Дженнифер Энистон связаны
NASA запустит новый телескоп для
Марина Федункив удивила поклонников
Просмотреть все новости