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NASA запустит новый телескоп для изучения происхождения Вселенной
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NASA запустит новый телескоп для изучения происхождения Вселенной

Ученые NASA заявили, что планируют запустить новый телескоп SPHEREx для изучения происхождения Вселенной. Аппарат осуществит миссию к 2023 году.
NASA запустит новый телескоп для изучения происхождения Вселенной

Новый телескоп будет работать в рамках миссий «Спектрофотометр для истории Вселенной», «Эпоха реионизации» и «Исследователь льдов». Инструмент предназначен для решения двух ключевых вопросов: как развивалась Вселенная, и насколько распространены некоторые материалы в нашей галактике. SPHEREx сможет собирать оптический и ближний инфракрасный свет от более 100 миллионов звезд в Млечном Пути и более 300 миллионов в других галактиках.

Телескоп будет сканировать все небо и собирать данные в 96 различных длинах волн света. В нашей галактике SPHEREx будет составлять карту воды и органических молекул, которые являются основными составляющими жизни, а за ее пределами рассмотрит самые первые годы происхождения Вселенной. Ученые смогут использовать эти данные для определения приоритетов целей наблюдения, касающихся будущих миссий других устройств, включая космический телескоп Джеймса Вебба и широкоугольный инфракрасный обзорный аналог.

По словам заместителя руководителя NASA Томаса Зурбухена, ученые благодаря телескопу получат ответ на одну из величайших загадок в науке: что заставило Вселенную расширяться так быстро после Большого взрыва?

SPHEREx планируют запустить в 2023 году, проект рассчитан на два года и его бюджет составит в 242 миллиона долларов, не включая затраты на старт.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 12:05

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