NASA запустит новый телескоп для изучения происхождения Вселенной





Новый телескоп будет работать в рамках миссий «Спектрофотометр для истории Вселенной», «Эпоха реионизации» и «Исследователь льдов». Инструмент предназначен для решения двух ключевых вопросов: как развивалась Вселенная, и насколько распространены некоторые материалы в нашей галактике. SPHEREx сможет собирать оптический и ближний инфракрасный свет от более 100 миллионов звезд в Млечном Пути и более 300 миллионов в других галактиках.Телескоп будет сканировать все небо и собирать данные в 96 различных длинах волн света. В нашей галактике SPHEREx будет составлять карту воды и органических молекул, которые являются основными составляющими жизни, а за ее пределами рассмотрит самые первые годы происхождения Вселенной. Ученые смогут использовать эти данные для определения приоритетов целей наблюдения, касающихся будущих миссий других устройств, включая космический телескоп Джеймса Вебба и широкоугольный инфракрасный обзорный аналог.По словам заместителя руководителя NASA Томаса Зурбухена, ученые благодаря телескопу получат ответ на одну из величайших загадок в науке: что заставило Вселенную расширяться так быстро после Большого взрыва?SPHEREx планируют запустить в 2023 году, проект рассчитан на два года и его бюджет составит в 242 миллиона долларов, не включая затраты на старт.