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В Антарктиде уфологи обнаружили следы крушения НЛО

Уфологи сделали новое открытие после просмотра спутниковых снимков горы Эрнеста Шелктона в Антарктиде. Они обнаружили там следы крушения НЛО.
В Антарктиде уфологи обнаружили следы крушения НЛО

Эксперты провели виртуальное исследование на горе Эрнеста Шелктона, которая находится на загадочном континенте. Там им удалось обнаружить необычный объект огромных размеров. Часть внеземного корабля была спрятана под снегом и ее было нелегко заметить. Исследователи сообщили, что ширина НЛО равна 70 метрам. Также специалисты обнаружили след, длина которого составляла примерно 141 метр. Уфологи уверены, что объект внеземного происхождения потерпел крушение, а после падения оставил огромную линию на поверхности.

Исследователи утверждают, что НЛО появился в этой местности сравнительно недавно. Поскольку в 70-х годах прошлого века на горе Эрнеста Шелктона проходили исследования, и специалистами не были обнаружено никаких следов инопланетян и их летательных аппаратов.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:04

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