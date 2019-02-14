Ученые: Благодаря школьным обедам дети учатся более успешно





В Индии существует государственная программа, благодаря которой до 120 миллионов неимущих школьников получают бесплатное питание в учебных заведениях страны. Результаты исследований, проведенных профессорами Rajshri Jayaraman и Tanika Chakraborty, показали, что у детей, питавшихся обедами в течение пяти лет, на 18% повышались показатели чтения, и на 9% лучше они решали математические тесты.Специалисты отметили, что данный эффект является кумулятивным и проследить его можно только с течением времени, поскольку предыдущие исследования таковой связи не выявляли. Польза школьных обедов проявляется лишь тогда, когда ученик питается ими в течение 2-5 лет.