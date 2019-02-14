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Ученые: Благодаря школьным обедам дети учатся более успешно

Индийские и немецкие ученые обнаружили связь между школьными обедами и успехами в обучении. По словам сотрудников Европейской школы менеджмента и технологий в Германии и Индийского технологического института, дети младшего школьного возраста, регулярно получавшие полуденное питание, демонстрировали высокие показатели в математике и в чтении.
Ученые: Благодаря школьным обедам дети учатся более успешно

В Индии существует государственная программа, благодаря которой до 120 миллионов неимущих школьников получают бесплатное питание в учебных заведениях страны. Результаты исследований, проведенных профессорами Rajshri Jayaraman и Tanika Chakraborty, показали, что у детей, питавшихся обедами в течение пяти лет, на 18% повышались показатели чтения, и на 9% лучше они решали математические тесты.

Специалисты отметили, что данный эффект является кумулятивным и проследить его можно только с течением времени, поскольку предыдущие исследования таковой связи не выявляли. Польза школьных обедов проявляется лишь тогда, когда ученик питается ими в течение 2-5 лет.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:00

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