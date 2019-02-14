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Певица Екатерина Семенова рассказала, как ее уговаривали сделать аборт

Отечественная певица Екатерина Семенова, пользовавшаяся популярностью в 1980-х, рассказала, как ее уговаривали сделать аборт. Откровения артистки прозвучали в студии программы “Наши люди”.
Певица Екатерина Семенова рассказала, как ее уговаривали сделать аборт

Выпуск шоу с Юлией Меньшовой был посвящен ленте “Женщина, которая поет”. Посетила студию и Екатерина Семенова, решившая рассказать, насколько трудным может являться путь к славе. В 1985 году звезда забеременела, именно в этот период ее карьера находилась на самом пике. Тогда к ней приехало начальство, пытаясь уговорить решиться на аборт. Певицу уверяли, что появление ребенка может плохо отразиться на творческой деятельности, убеждая, что время для наследника еще появится в будущем. “Гостей” Семенова выгнала, поскольку считала, что выбор очевиден.
Певица Екатерина Семенова рассказала, как ее уговаривали сделать аборт

Появление малыша не мешало знаменитости продолжать гастроли. К концертной деятельности артистка вернулась почти сразу после того, как закончила кормить сына грудью. Фото наследника Екатерина Семенова всегда возила с собой во время поездок на концерты, порой она не могла сдержать слезы из-за разлуки. Рожденный тогда мальчик для исполнительницы стал единственным ребенком.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:34

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