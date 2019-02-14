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Ученые выяснили природу поцелуев

Ученые провели исследования, чтобы определить природу поцелуев. Выяснилось, что мужчины и женщины по-разному относятся к такому роду проявления чувств.

Ученые выяснили природу поцелуев

Исследователи пришли к выводу, что мужчины чаще целуют возлюбленную до интимной близости, а женщины, наоборот, после. В изучении приняли участие более 600 добровольцев. Они отвечали на вопросы о своих поцелуях. Статистика показала, что среднее количество человек, которых участники целовали, составляет 19, а первый поцелуй происходил в возрасте 15 лет.

Среди причин поцелуев самыми распространенными оказались повышение эмоциональной связи, возбуждение, симпатия. Среди прочих мотивов выделяется одолжение, желание достичь цели, а также доказательство чего-либо. Вывод из этого опроса последовал таков: романтические поцелуи все же встречаются чаще.

Ученые также отметили, что женщины не отдают предпочтение поцелуям для собственной выгоды, если не испытывают чувств к партнеру.



 
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Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 12:55

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