Ученые выяснили природу поцелуев





Исследователи пришли к выводу, что мужчины чаще целуют возлюбленную до интимной близости, а женщины, наоборот, после. В изучении приняли участие более 600 добровольцев. Они отвечали на вопросы о своих поцелуях. Статистика показала, что среднее количество человек, которых участники целовали, составляет 19, а первый поцелуй происходил в возрасте 15 лет.Среди причин поцелуев самыми распространенными оказались повышение эмоциональной связи, возбуждение, симпатия. Среди прочих мотивов выделяется одолжение, желание достичь цели, а также доказательство чего-либо. Вывод из этого опроса последовал таков: романтические поцелуи все же встречаются чаще.Ученые также отметили, что женщины не отдают предпочтение поцелуям для собственной выгоды, если не испытывают чувств к партнеру.